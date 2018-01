2018 Construction Law Directory

Dillon J. Ambrose

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1410

Email: dambrose@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction litigation, and environmental law

Brian Anderson

Husch Blackwell

33 East Main Street, Suite 300

Madison, WI 53701

Phone: 608-234-6115

Email: brian.anderson@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Corporate Real Estate

Anthony Anzelmo

Husch Blackwell

555 East Wells Street, Suite 1900

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-978-5421

Email: anthony.anzelmo@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Litigation

Angela Black

Husch Blackwell

33 East Main Street, Suite 300

Madison, WI 53701

Phone: 608-258-7128

Email: angela.black@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Corporate Real Estate

James E. Braza

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1421

Email: jbraza@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction transactions and litigation, insurance coverage disputes, arbitration and other alternative dispute resolution proceedings

David Carr

Husch Blackwell

555 East Wells Street, Suite 1900

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-978-5483

Email: david.carr@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Litigation

Lydia Chartre

Husch Blackwell

20800 Swenson Drive, Suite 300

Waukesha, WI 53186

Phone: 262-956-6248

Email: lydia.chartre@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Corporate

Paul Cranley

Husch Blackwell

33 East Main Street, Suite 300

Madison, WI 53701

Phone: 608-258-7124

Email: paul.cranley@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Litigation

Sheila Shadman Emerseon

Halloin Law Group, S.C.

839 N. Jefferson St., Suite 503

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-732-2424

Email: sshadmanemerson@halloinlawgroup.com

Website: http://www.halloinlawgroup.com

Donald Gallo

Husch Blackwell

20800 Swenson Drive, Suite 300

Waukesha, WI 53186

Phone: 262-956-6224

Email: donald.gallo@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Environmental

Saul Glazer

Axley Brynelson, LLP

2 E. Mifflin Street, Suite 200

Madison, WI 53703

Phone: 608.260.2473

Fax: 608.257.5444

Email: sglazer@axley.com

Website: http://www.axley.com

Practice areas: Bid Disputes & Protests, Bond & Insurance Claims, Commercial Litigation, Construction, Construction Mediation & Arbitration, Contract Preparation & Review, Federal Court Litigation, Lien Claims, Litigation, Litigation of Defect, Delay, Acceleration & Payment Claims

Robert W. Habich

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1474

Email: rhabich@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Commercial finance, construction, corporate, mergers and acquisitions, real estate

Michael Hahn

Axley Brynelson, LLP

2 E. Mifflin Street, Suite 200

Madison, WI 53703

Phone: 608-283-2483

Email: mhahn@axley.com

Website: http://www.axley.com

Practice areas: OSHA compliance and defense, environmental regulation and permitting, litigation

Aaron E. Hall

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1411

Email: ahall@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction, commercial litigation, Insurance coverage disputes

Scott Halloin

Halloin Law Group, S.C.

839 N. Jefferson St., Suite 503

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-732-2424

Email: shalloin@halloinlawgroup.com

Website: http://www.halloinlawgroup.com

Practice areas: Construction litigation, real estate litigation, insurance claims and recovery, and business litigation

John W. Hein

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1418

Email: jhein@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Commercial litigation and real estate

David M. Henry

Kohner, Mann & Kailas, S.C.

4650 N. Port Washington Road

Milwaukee, WI 53212

Phone: 414-962-5110

Fax: 414-962-8725

Email: dhenry@kmksc.com

Website: http://www.kmksc.com

Practice areas: Construction lien and bond law, creditors’ rights, commercial law

James Irvine

Halloin Law Group, S.C.

839 N. Jefferson St., Suite 503

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-732-2424

Email: jirvine@halloinlawgroup.com

Website: http://www.halloinlawgroup.com

Practice areas: Business litigation, construction litigation, real estate litigation, and insurance claims and recover

Christoper J. Jaekels

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1409

Email: cjaekels@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction transactions, real estate, land use, zoning, corporate regulatory and environmental law

Joshua Levy

Husch Blackwell

555 East Wells Street, Suite 1900

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-978-5554

Email: joshua.levy@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Construction & Design

Kevin J. Lyons

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1402

Email: klyons@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction litigation, environmental law, mediation and arbitration

Matthew R. McClean

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1420

Email: mmcclean@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction and commercial litigation, insurance coverage disputes, and environmental law

Eric Meier

Husch Blackwell

555 East Wells Street, Suite 1900

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-978-5413

Email: eric.meier@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Litigation

Elizabeth K. Miles

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1491

Email: emiles@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction litigation, and environmental law

Daniel Miske

Husch Blackwell

555 East Wells Street, Suite 1900

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-978-5311

Email: daniel.miske@huschblackwell.com

Website: http://www.huschblackwell.com

Practice area: Corporate

Brian Mullins

Axley Brynelson, LLP

2 E. Mifflin Street, Suite 200

Madison, WI 53703

Phone: 608-260-2471

Fax: 608.257.5444

Email: bmullins@axley.com

Website: http://www.axley.com

Practice areas: Bid Disputes & Protests, Bond & Insurance Claims, Corporate & Securities, Construction Business Issues, Construction Finance, Construction Mediation & Arbitration, Contract Negotiation & Drafting, Contract Preparation & Review, Environmental, Environmental Management Issues, Environmental Regulation & Disputes, Governmental, Administrative & Regulated Industry, Lien Claims, Litigation, Litigation of Defect, Delay, Acceleration & Payment Claims, Professional Negligence, Real Estate, Zoning, Land Use and Development, Transportation, Wisconsin DOT

Mitch Olson

Axley Brynelson, LLP

2 E. Mifflin Street

Ste. 200

Madison, WI 53703

Phone: 608-283-6724

Fax: 262.524.9200

Email: Molson@axley.com

Website: http://www.axley.com

Practice areas: Aggregate Permitting, Commercial Litigation, Condemnation & Eminent Domain, Environmental, Environmental Regulation & Disputes, Frac Sand Mining, Litigation, Real Estate, Zoning, Land Use and Development

Brian J. Pfeil

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1414

Email: bpfeil@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction, commercial finance

Robert Procter

Axley Brynelson, LLP

2 E. Mifflin Street, Suite 200

Madison, WI 53703

Phone: 608-283-6762

Fax: 608.257.5444

Email: rprocter@axley.com

Website: http://www.axley.com

Practice areas: Aggregate Permitting, Antitrust, Competition & Product Distribution, Business Distribution & Franchise, Corporate & Securities, Condemnation & Eminent Domain, Condominium Development & Conversions, Condominium/Hotel, Construction, Construction Business Issues, Contract Negotiation & Drafting, Frac Sand Mining, Real Estate, Zoning, Land Use and Development

Susan G. Schellinger

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1492

Email: sschellinger@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction and commercial litigation, insurance coverage disputes, arbitration and other alternative dispute resolution proceeding

Charles David Schmidt

Halloin Law Group, S.C.

839 N. Jefferson St., Suite 503

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-732-2424

Email: cschmidt@halloinlawgroup.com

Website: http://www.halloinlawgroup.com

Practice areas: Insurance claims and recovery, construction litigation, real estate litigation, and business litigation

T. Wickham Schmidt

Davis & Kuelthau, s.c.

318 S. Washington St., Suite 300

Green Bay, WI 54301

Phone: 920-431-2226

Email: wschmidt@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Commercial litigation, construction industry, insurance coverage disputes, intellectual property, litigation

Thomas L. Schober

Davis & Kuelthau, s.c.

318 S. Washington St., Suite 300

Green Bay, WI 54301

Phone: 920-431-2229

Email: tschober@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction litigation and insurance coverage disputes

Jaya Sharma

Sharma Law Office

1907 Sherman Avenue, Suite 15

Madison, WI 53704

Phone: 608-695-0530

Fax: 608-53-2828

Email: jsharma@sharmaadr.com

Website: http://www.sharmaadr.com

Specializing in: Mediation & Arbitration of Commercial Construction Disputes, DBE Certifications & Contractual Disputes

Carl Sinderbrand

Axley Brynelson, LLP

2 E. Mifflin Street, Suite 200

Madison, WI 53703

Phone: 608-260-2472

Fax: 608.257.5444

Email: csinderbrand@axley.com

Website: http://www.axley.com

Practice areas: Bid Disputes & Protests, Bond & Insurance Claims, Corporate & Securities, Commercial Litigation, Construction, Construction Business Issues, Construction Mediation & Arbitration, Contract Negotiation & Drafting, Contract Preparation & Review, Environmental, Environmental Management Issues, Environmental Regulation & Disputes, Governmental, Administrative & Regulated Industry, Green Building, Lien Claims, Litigation, Litigation of Defect, Delay, Acceleration & Payment Claims, Public Utility Regulations, Operation & Financing, Transportation, Water Law

Ryan M. Spott

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1478

Email: rspott@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction, corporate, municipal law, real estate

Buck Sweeney

Axley Brynelson, LLP

2 E. Mifflin Street, Suite 200

Madison, WI 53703

Phone: 608-283-6721

Fax: 608.257.5444

Email: csweeney@axley.com

Website: http://www.axley.com

Practice areas: Aggregate Permitting, Bid Disputes & Protests, Bond & Insurance Claims, Condemnation & Eminent Domain, Construction, Construction Defect, Construction Mediation & Arbitration, Contract Negotiation & Drafting, Environmental, Environmental Management Issues, Environmental Regulation & Disputes, Frac Sand Mining, Lien Claims, OSHA/MSHA, Permitting & Licensing, Trucking & Transportation, Water Law, Wisconsin DOT

Joseph E. Tierney, IV

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1471

Email: jtierney@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Real estate, construction, and corporate law

Michael Van Someren

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1433

Email: mvansomeren@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction, corporate and real estate

Zach S. Whitney

Kohner, Mann & Kailas, S.C.

4650 N. Port Washington Road

Milwaukee, WI 53212

Phone: 414-962-5110

Fax: 414-962-8725

Email: zwhitney@kmksc.com

Website: http://www.kmksc.com

Practice areas: Commercial and construction litigation, mediation, commercial law, appellate practice

Tyler Wilkinson

Axley Brynelson, LLP

2 E. Mifflin Street, Suite 200

Madison, WI 53703

Phone: 608-283-6783

Email: twilkinson@axley.com

Website: http://www.axley.com

Practice areas: Bond and insurance claims, commercial litigation, contract preparation, negotiation and review, environmental law, real estate, zoning and land use, risk evaluation, management and mitigation

Ryan M. Wiesner

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1443

Email: rwiesner@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction industry, litigation

Samuel C. Wisotzkey

Kohner, Mann & Kailas, S.C.

4650 N. Port Washington Road

Milwaukee, WI 53212

Phone: 414-962-5110

Fax: 414-962-8725

Email: swisotzkey@kmksc.com

Website: http://www.kmksc.com

Practice areas: Debt recovery, foreclosure, landlord representation and eviction, lender and financial transactions, loans and leasing, and real estate

Lisa Kleiner Wood

Davis & Kuelthau, s.c.

111 E. Kilbourn Ave., Suite 1400

Milwaukee, WI 53202

Phone: 414-225-1416

Email: lwood@dkattorneys.com

Website: http://www.dkattorneys.com

Practice areas: Construction transactions, commercial and residential real estate, and mergers and acquisitions