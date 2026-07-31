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Wisconsin Pre-Bid Meetings – Week of Aug. 3, 2026

Daily Reporter Staff//July 31, 2026//

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Wisconsin Pre-Bid Meetings – Week of Aug. 3, 2026

Wisconsin Pre-Bid Meetings – Week of Aug. 3, 2026

By: Daily Reporter Staff//July 31, 2026//

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Get the latest details on pre-bid meetings for projects across the state of Wisconsin.

For more details and directions please use Wisconsin Project Center’s Online database at wiprojectcenter.com. Not a subscriber to Wisconsin Project Center online? Subscribe now or contact [email protected].

Next Week’s Pre-Bid Meetings 
Date Time City Project Project Center ID Mandatory
3-Aug 11:00 AM Virtual 2026 Terminal 1 Food Court Digital Signage 1163930 No
3-Aug 11:00 AM Beloit C26-18 Regina Dunkin Park Shelter Roof Replacement 1163928 No
4-Aug 9:00 AM Virtual Green Bay Metropolitan Sewerage District East River Lift Station Force Main 1162514 No
4-Aug 10:30 AM Virtual Green Bay Metropolitan Sewerage District East River Lift Station Renewal Improvements 1162513 No
4-Aug 2:00 PM St. Paul METS-2023-HEAPR Library Lighting Control Upgrade Project (Rebid) 1163966 Yes
4-Aug 10:00 AM Crosslake CWC Crosslake Maintenance Facility – HVAC Upgrades 1164286 Yes
4-Aug 10:00 AM Racine Smoke Control System Replacement, Racine Youth Offender Correctional Facility, Department of Corrections, Racine 1159457 No
4-Aug 10:00 AM Virtual 2026 Variable Air Volume (VAV) Box Replacement 1163939 No
4-Aug 10:00 AM Virtual EVENT 4211-PUMP STATION 5 (PS5) ADDED FUEL FOR GENERATORS (REBID) 1161959 No
4-Aug 1:30 PM Ottertail Fire Station Expansion – Ottertail City, MN 1161953 No
4-Aug 10:00 AM Kenosha Project 26-1531 Northside Public Library Flooring Renovation 1163696 No
5-Aug 10:00 AM Elkhorn Roof Replacement, Elkhorn DMV, Department of Transportation, Elkhorn 1161273 No
5-Aug 10:00 AM Plymouth Plymouth Housing Authority, PHA Parking Lot Replacement 1162230 Yes
5-Aug 9:00 AM Spring Lake Park TERRACE PARK BUILDING REPLACEMENT PROJECT 1163393 Yes
5-Aug 1:30 PM Green Bay Brown County, Wequiock Falls Viewing Platform & Stairs 1163947 No
6-Aug 2:00 PM Minneapolis Event 4181 – Hilton Ramp Sanitary Plumbing Replacement Project 1163687 Yes
6-Aug 9:00 AM Brainerd Bathroom Remodel at Building 21 – MSHS Brainerd 1163685 Yes
6-Aug 9:00 AM Madison Dane County, Custodial Services for Human Services Joining Forces for Families Offices 1164109 Yes
6-Aug 10:00 AM Milwaukee Milwaukee County, Oak Leaf Trail Juneau Park OLT Mason to LMD 1164476 No
6-Aug 9:00 AM Appleton Fire Station 1 – Window Replacement Phase 1 1161952 Yes
7-Aug 10:00 AM Fergus Falls Repair Ceiling at MVH Fergus Falls 1163967 Yes
https://wiprojectcenter.com/
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