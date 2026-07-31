Wisconsin Pre-Bid Meetings – Week of Aug. 3, 2026

By: Daily Reporter Staff//July 31, 2026//
Get the latest details on pre-bid meetings for projects across the state of Wisconsin.
For more details and directions please use Wisconsin Project Center’s Online database at wiprojectcenter.com. Not a subscriber to Wisconsin Project Center online? Subscribe now or contact [email protected].
|Next Week’s Pre-Bid Meetings
|Date
|Time
|City
|Project
|Project Center ID
|Mandatory
|3-Aug
|11:00 AM
|Virtual
|2026 Terminal 1 Food Court Digital Signage
|1163930
|No
|3-Aug
|11:00 AM
|Beloit
|C26-18 Regina Dunkin Park Shelter Roof Replacement
|1163928
|No
|4-Aug
|9:00 AM
|Virtual
|Green Bay Metropolitan Sewerage District East River Lift Station Force Main
|1162514
|No
|4-Aug
|10:30 AM
|Virtual
|Green Bay Metropolitan Sewerage District East River Lift Station Renewal Improvements
|1162513
|No
|4-Aug
|2:00 PM
|St. Paul
|METS-2023-HEAPR Library Lighting Control Upgrade Project (Rebid)
|1163966
|Yes
|4-Aug
|10:00 AM
|Crosslake
|CWC Crosslake Maintenance Facility – HVAC Upgrades
|1164286
|Yes
|4-Aug
|10:00 AM
|Racine
|Smoke Control System Replacement, Racine Youth Offender Correctional Facility, Department of Corrections, Racine
|1159457
|No
|4-Aug
|10:00 AM
|Virtual
|2026 Variable Air Volume (VAV) Box Replacement
|1163939
|No
|4-Aug
|10:00 AM
|Virtual
|EVENT 4211-PUMP STATION 5 (PS5) ADDED FUEL FOR GENERATORS (REBID)
|1161959
|No
|4-Aug
|1:30 PM
|Ottertail
|Fire Station Expansion – Ottertail City, MN
|1161953
|No
|4-Aug
|10:00 AM
|Kenosha
|Project 26-1531 Northside Public Library Flooring Renovation
|1163696
|No
|5-Aug
|10:00 AM
|Elkhorn
|Roof Replacement, Elkhorn DMV, Department of Transportation, Elkhorn
|1161273
|No
|5-Aug
|10:00 AM
|Plymouth
|Plymouth Housing Authority, PHA Parking Lot Replacement
|1162230
|Yes
|5-Aug
|9:00 AM
|Spring Lake Park
|TERRACE PARK BUILDING REPLACEMENT PROJECT
|1163393
|Yes
|5-Aug
|1:30 PM
|Green Bay
|Brown County, Wequiock Falls Viewing Platform & Stairs
|1163947
|No
|6-Aug
|2:00 PM
|Minneapolis
|Event 4181 – Hilton Ramp Sanitary Plumbing Replacement Project
|1163687
|Yes
|6-Aug
|9:00 AM
|Brainerd
|Bathroom Remodel at Building 21 – MSHS Brainerd
|1163685
|Yes
|6-Aug
|9:00 AM
|Madison
|Dane County, Custodial Services for Human Services Joining Forces for Families Offices
|1164109
|Yes
|6-Aug
|10:00 AM
|Milwaukee
|Milwaukee County, Oak Leaf Trail Juneau Park OLT Mason to LMD
|1164476
|No
|6-Aug
|9:00 AM
|Appleton
|Fire Station 1 – Window Replacement Phase 1
|1161952
|Yes
|7-Aug
|10:00 AM
|Fergus Falls
|Repair Ceiling at MVH Fergus Falls
|1163967
|Yes
|https://wiprojectcenter.com/