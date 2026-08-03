TOP BIDDERS: The biggest recent winning bids from around Wisconsin | Aug. 3

By: Ethan Duran//August 3, 2026//
1. AMOUNT: $90,905,427
AWARDED TO: C.D. Smith Construction, Fond du Lac
PROJECT: Madison Metropolitan Sewerage District. Nine Springs Liquid Processing Improvements – Phase 2. Project ID# 1151439
2. AMOUNT: $33,634,000
AWARDED TO: R.G. Huston Co. Inc., Cottage Grove
PROJECT: WisDOT Highway Letting 02, Stoughton – Madison, Exchange St to Larson Beach Rd, USH 051 Dane County. Project ID# 1153348
3. AMOUNT: $7,095,704
AWARDED TO: Zignego Co. Inc., Pewaukee
PROJECT: WisDOT Highway Letting 24, Caledonia-Oak Creek, Dunkelow Rd to Linwood Rd, STH 038 Racine County. Project ID# 1134415
4. AMOUNT: $1,422,000
AWARDED TO: GCM Corp., Blaine, Minnesota
PROJECT: Osseo, Minnesota. 33 2nd St NE Renovation. Project ID# 1155524
5. AMOUNT: $613,000
AWARDED TO: Minger Construction Inc., Jordan, Minnesota
PROJECT: City of Lino Lakes, Minnesota. Birch Street Sewer Improvement Project. Project ID# 1156442
6. AMOUNT: $303,915
AWARDED TO: KR Contractors Inc.
PROJECT: Town of Spring Prairie, Potter Road Culvert Replacement. Project ID# 1159106
7. AMOUNT: $294,923
AWARDED TO: Earthstone Companies LLC, Sherburne, Minnesota
PROJECT: City of Maple Grove, Minnesota. Elm Creek Valley Phase 1 – Streambank Restoration. Project ID# 1155532