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TOP BIDDERS: The biggest recent winning bids from around Wisconsin | Aug. 3

Ethan Duran//August 3, 2026//

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TOP BIDDERS: The biggest recent winning bids from around Wisconsin | Aug. 3

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TOP BIDDERS: The biggest recent winning bids from around Wisconsin | Aug. 3

By: Ethan Duran//August 3, 2026//

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1. AMOUNT: $90,905,427

AWARDED TO: , Fond du Lac

PROJECT: Madison Metropolitan Sewerage District. Nine Springs Liquid Processing Improvements – Phase 2. Project ID# 1151439

2. AMOUNT: $33,634,000

AWARDED TO: Inc., Cottage Grove

PROJECT: WisDOT Highway Letting 02, Stoughton – Madison, Exchange St to Larson Beach Rd, USH 051 Dane County. Project ID# 1153348

3. AMOUNT: $7,095,704

AWARDED TO: , Pewaukee

PROJECT: WisDOT Highway Letting 24, Caledonia-Oak Creek, Dunkelow Rd to Linwood Rd, STH 038 Racine County. Project ID# 1134415

4. AMOUNT: $1,422,000

AWARDED TO: GCM Corp., Blaine, Minnesota

PROJECT: Osseo, Minnesota. 33 2nd St NE Renovation. Project ID# 1155524

5. AMOUNT: $613,000

AWARDED TO: Minger Construction Inc., Jordan, Minnesota

PROJECT: City of Lino Lakes, Minnesota. Birch Street Sewer Improvement Project. Project ID# 1156442

6. AMOUNT: $303,915

AWARDED TO: KR Contractors Inc.

PROJECT: Town of Spring Prairie, Potter Road Culvert Replacement. Project ID# 1159106

7. AMOUNT: $294,923

AWARDED TO: Earthstone Companies LLC, Sherburne, Minnesota

PROJECT: City of Maple Grove, Minnesota. Elm Creek Valley Phase 1 – Streambank Restoration. Project ID# 1155532

Tags: R.G. Huston Co., Zignego Co. Inc., C.D. Smith Construction

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