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TOP BIDDERS: The biggest recent winning bids from around Wisconsin | July 21

Ethan Duran//July 21, 2026//

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TOP BIDDERS: The biggest recent winning bids from around Wisconsin | July 21

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TOP BIDDERS: The biggest recent winning bids from around Wisconsin | July 21

By: Ethan Duran//July 21, 2026//

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1. AMOUNT: $1,446,491

AWARDED TO: , Waukesha

PROJECT: City of Milwaukee, Crack filling street maintenance and repair work. Project ID# 1157724

2. AMOUNT: $1,191,450

AWARDED TO: Inc., Waukesha

PROJECT: Town of Polk Local Roads Improvement Program – Hillside Road Reconstruction. Project ID# 1157097

3. AMOUNT: $964,483

AWARDED TO: , Two Rivers

PROJECT: City of Oshkosh Contract 26-23 Progress Drive Extension Construction. Project ID# 1152933

4. AMOUNT: $861,293

AWARDED TO: UPI, LLC, New Berlin

PROJECT: City of Milwaukee, Project No. 1 – Sanitary and Storm Sewer Main Relay & Sanitary Sewer Main Lining. Project ID# 1155316

5. AMOUNT: $650,615

AWARDED TO: , Pewaukee

PROJECT: City of Milwaukee, Project No. 2 Combined Sewer Main Lining & Manhole Repair and Lining. Project ID# 1155318

6. AMOUNT: $447,840

AWARDED TO: , Inc., Greenville

PROJECT: Buchanan 2026 Outagamie Road Construction – Phase 3. Project ID# 1148492

7. AMOUNT: $312,023

AWARDED TO: Corp., Kaukauna

PROJECT: MEP Bidders, Re-Bid – Veterans Home Patient Lifts, Moses Hall, Wisconsin Veterans Home – King, Department of Veterans Affairs, Waupaca. Project ID# 1147395

8. AMOUNT: $163,821

AWARDED TO: , DeForest

PROJECT: MEP Bidders, Roof Replacement, Lorenz Hall, Mendota Mental Health Institute, Department of Health Services, Madison. Project ID# 1151569

9. AMOUNT: $80,000

AWARDED TO: Hooper Corp., DeForest

PROJECT: MEP Bidders, Re-Bid – Veterans Home Patient Lifts, Moses Hall, Wisconsin Veterans Home – King, Department of Veterans Affairs, Waupaca. Project ID# 1147395

10. AMOUNT: $47,577

AWARDED TO: Thunder Road LLC, Waukesha

PROJECT: Village of Hartland, 2026 Crack Sealing Program 09-10136.200. Project ID# 1158073

Tags: Visu-Sewer, Northeast Asphalt, Vinton Construction Co., Payne & Dolan, UPI LLC, Thunder Road LLC, Hooper Corp., Top Bidders, Elmstar Electric

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