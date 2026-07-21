TOP BIDDERS: The biggest recent winning bids from around Wisconsin | July 21

By: Ethan Duran//July 21, 2026//
1. AMOUNT: $1,446,491
AWARDED TO: Thunder Road LLC, Waukesha
PROJECT: City of Milwaukee, Crack filling street maintenance and repair work. Project ID# 1157724
2. AMOUNT: $1,191,450
AWARDED TO: Payne & Dolan Inc., Waukesha
PROJECT: Town of Polk Local Roads Improvement Program – Hillside Road Reconstruction. Project ID# 1157097
3. AMOUNT: $964,483
AWARDED TO: Vinton Construction Co., Two Rivers
PROJECT: City of Oshkosh Contract 26-23 Progress Drive Extension Construction. Project ID# 1152933
4. AMOUNT: $861,293
AWARDED TO: UPI, LLC, New Berlin
PROJECT: City of Milwaukee, Project No. 1 – Sanitary and Storm Sewer Main Relay & Sanitary Sewer Main Lining. Project ID# 1155316
5. AMOUNT: $650,615
AWARDED TO: Visu-Sewer, Pewaukee
PROJECT: City of Milwaukee, Project No. 2 Combined Sewer Main Lining & Manhole Repair and Lining. Project ID# 1155318
6. AMOUNT: $447,840
AWARDED TO: Northeast Asphalt, Inc., Greenville
PROJECT: Buchanan 2026 Outagamie Road Construction – Phase 3. Project ID# 1148492
7. AMOUNT: $312,023
AWARDED TO: Elmstar Electric Corp., Kaukauna
PROJECT: MEP Bidders, Re-Bid – Veterans Home Patient Lifts, Moses Hall, Wisconsin Veterans Home – King, Department of Veterans Affairs, Waupaca. Project ID# 1147395
8. AMOUNT: $163,821
AWARDED TO: Hooper Corp., DeForest
PROJECT: MEP Bidders, Roof Replacement, Lorenz Hall, Mendota Mental Health Institute, Department of Health Services, Madison. Project ID# 1151569
9. AMOUNT: $80,000
AWARDED TO: Hooper Corp., DeForest
PROJECT: MEP Bidders, Re-Bid – Veterans Home Patient Lifts, Moses Hall, Wisconsin Veterans Home – King, Department of Veterans Affairs, Waupaca. Project ID# 1147395
10. AMOUNT: $47,577
AWARDED TO: Thunder Road LLC, Waukesha
PROJECT: Village of Hartland, 2026 Crack Sealing Program 09-10136.200. Project ID# 1158073